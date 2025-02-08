В России разработали двигатель, который позволит в кратчайшие сроки долететь до Марса

С его помощью корабли смогут выходить за пределы Солнечной системы Ученые из Троицкого института Росатома разработали плазменный двигатель для космических кораблей, который позволит летать к другим планетам Солнечной системы.
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