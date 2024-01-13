Какой сегодня праздник: 14 января

Сегодня, 14 января, отмечается так называемыйСтарый Новый год. Традиция праздновать его идёт от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живёт практически весь мир.
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