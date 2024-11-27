Ответ России не заставит себя ждать: Песков о действиях ФРГ против Первого канала

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. Дмитрий Песков заверил, что Россия найдет способ ответить на закрытие Германией бюро Первого канала, объяснив этот шаг Берлина нежеланием европейских стран считаться с альтернативными мнениями.
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