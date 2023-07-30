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Марио о дебюте за «Зенит» в РПЛ: «Было непросто, четыре месяца не играл в официальных матчах»

Защитник вышел на замену во втором тайме матча с «Ростовом» (1:1). «Счастлив вернуться играть в чемпионат России.

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