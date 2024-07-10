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Начали подготовку: ЕС использует саммит НАТО, чтобы помириться с Трампом

Начали подготовку: ЕС использует саммит НАТО, чтобы помириться с Трампом

Юбилейный саммит военного блока стал лишь ширмой, прикрывающей множество проблем альянса. Представители разных стран пытаются решить хотя бы часть из них, просчитывая все варианты ближайшего будущего, дабы не допустить крах западной коалиции.

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