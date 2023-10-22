Стало известно, когда выйдет бета-версия нового российского шутера от созда...

Стало известно, когда выйдет бета-версия нового российского шутера от создателей Escape from TarkovВ рамках турнира по Escape From Tarkov Arena на TwitchCon авторы онлайн-шутера раскрыли релизное окно бета-версии, доступ к которой получат все, кто предзаказал игру.
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