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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стало известно, когда выйдет бета-версия нового российского шутера от созда...

Стало известно, когда выйдет бета-версия нового российского шутера от созда...

Стало известно, когда выйдет бета-версия нового российского шутера от создателей Escape from TarkovВ рамках турнира по Escape From Tarkov Arena на TwitchCon авторы онлайн-шутера раскрыли релизное окно бета-версии, доступ к которой получат все, кто предзаказал игру.

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