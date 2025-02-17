В ГД внесут разрешающий самооборону при незаконном проникновении в дом проект

Законопроект, позволяющий жителям домов и квартир использовать любые методы самообороны при проникновении на территорию их собственности без риска понести уголовную ответственность, внесут в Госдуму (ГД).
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