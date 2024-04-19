Часов Яр под ударом российских сил: что сейчас происходит в регионе Ольга ВайленкоНапряженная обстановка на восточном фронте продолжает накаляться, а город Часов Яр становится эпицентром напряженных боевых действий.
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