Медиашкола RT провела мастер-классы в Минске с участием экспертов

Спикеры RT и видеоагентства Ruptly, а также приглашённые эксперты приехали в Белоруссию в рамках Медиашколы RT и провели мастер-классы с рекордной посещаемостью — более 150 журналистов в течение двух дней перенимали опыт международного телеканала.
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