Россия начала бить: Царь-ФАБ нанёс первый удар, в бой идут "ПТУРалы" – сводки СВО

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вчера 127K прочитали Кроме того, летучие отряды штурмовиков-мотоциклистов взяли Урожайное, под Одессой ударили по украинским и иностранным офицерам, "Искандер" разбомбил эшелон с техникой и БК под Харьковом.
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