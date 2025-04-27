Построенный для Северного флота десятый тральщик проекта 12700 «Александрит» спущен на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной тральщик проекта 12700 «Александрит», торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.
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