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Есть такая партия: в Германии поблагодарили русских за освобождение от нацизма

Есть такая партия: в Германии поблагодарили русских за освобождение от нацизма

В Берлине прошел первый съезд «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» В Германии появилась новая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ).

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Комментарии
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Natalija Osminina
Германия распадется на 3 части. Так положено после каждой Мировой. Сейчас идет Третья. Южные земли- Бавария и Швабия, отсоединившись, присоединятся к собзу стран Центральной Европы во главе с Венгрией. Запаные земли  уйдут под Великобританию (Шольц уже дал на это согласие). А ГДР отойдет к России. И вот тут именно Сара Ваггенкнехт будет канцлером ГДР, а не АдГ.
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