Есть такая партия: в Германии поблагодарили русских за освобождение от нацизма

Natalija Osminina

Германия распадется на 3 части. Так положено после каждой Мировой. Сейчас идет Третья. Южные земли- Бавария и Швабия, отсоединившись, присоединятся к собзу стран Центральной Европы во главе с Венгрией. Запаные земли уйдут под Великобританию (Шольц уже дал на это согласие). А ГДР отойдет к России. И вот тут именно Сара Ваггенкнехт будет канцлером ГДР, а не АдГ.