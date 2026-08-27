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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ливакович вчера подписал четырехлетний контракт с «Барсой», о трансфере объявят сегодня из-за задержки документов со стороны «Фенербахче» (Mundo Deportivo)

Доминик Ливакович сегодня должен официально стать новым игроком «Барселоны». После прибытия вратаря в Барселону во вторник и успешного прохождения медицинского осмотра вчера утром, ожидалось, что клуб в среду официально объявит о подписании контракта до 2030 года.

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