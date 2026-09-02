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Смоленск 2.0

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Россияне назвали размер достойной средней пенсии

Россияне назвали размер достойной средней пенсии

Россияне считают, что необходимо получать на пенсии в среднем более 56 тыс. рублей в месяц, чтобы жить достойно.

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