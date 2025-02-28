Украина и США окончательно согласовали соглашение о совместной разработке полезных ископаемых, для его вступления в силу требуются две подписи — главы киевского режима Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.
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