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Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной готово

Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной готово

Украина и США окончательно согласовали соглашение о совместной разработке полезных ископаемых, для его вступления в силу требуются две подписи  — главы киевского режима Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.

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