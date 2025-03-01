Задержан мужчина, устроивший из ревности взрыв в подъезде пятиэтажки в Балакове

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который попытался убить бывшую жену и устроил взрыв возле одного из многоквартирных домов в Балакове Саратовской области, сообщили в телеграм-канале СУ СК России по региону.
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