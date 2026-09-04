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На Украине выяснили, что врио главы СБУ Поклад был лидером ОПГ в 90-е

На Украине выяснили, что врио главы СБУ Поклад был лидером ОПГ в 90-е

Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад в прошлом был лидером преступной группировки и имел судимость за вымогательство.

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