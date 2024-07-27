Пенсионерку из Керчи обокрали в ремонтной мастерской

Пожилая жительница Керчи стала жертвой кражи в организации по ремонту водомеров. Потерпевшая оставила без присмотра личные вещи, включая денежные средства, мобильный телефон, продукты и прибор для измерения давления.
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