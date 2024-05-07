В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

«Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы и их коллеги из ОМВД России по району Измайлово г.
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