В Челябинске восстановили трамвайное сообщение центра с Тракторозаводским и Ленинским районами

Завершающий этап ремонтных работ на трамвайных путях по лице Горького будут проводить ночью. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения.