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Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией

Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией

Пограничные пункты на границе с Россией могут быть закрыты Эстонией по причине некого «миграционного давления».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну скорей бы уже, мы [россияне] ждём этого уже очень давно и даже не будем возражать, если эстонцы огородят всю границу [со своей стороны] высоким забором и пустят по верху по колючке электрический ток, что бы эстонцы ни когда не смогли пересечь эту границу когда совсем не в могату у себя жить станет.
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