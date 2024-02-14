Пограничные пункты на границе с Россией могут быть закрыты Эстонией по причине некого «миграционного давления».
Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну скорей бы уже, мы [россияне] ждём этого уже очень давно и даже не будем возражать, если эстонцы огородят всю границу [со своей стороны] высоким забором и пустят по верху по колючке электрический ток, что бы эстонцы ни когда не смогли пересечь эту границу когда совсем не в могату у себя жить станет.
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