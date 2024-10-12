Хлестов о пиве: «Можно и литр выпить, и пять – все зависит от конкретной игры. Это лучше пиццы»

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?» – Как относитесь к пиву после матчей? – Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать.