Алексей Фурсин открыл 19-ю "Ночь в музее" с 600 мероприятиями в Москве

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин открыл акцию «Ночь в музее» в Музее космонавтики. На 170 площадках города пройдет более 600 мероприятий, включая квесты и концерты, которые обещают новый взгляд на музейное искусство.
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