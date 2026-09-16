Цыпер: многие молодые россияне умеют грамотно использовать ИИ для создания контента

В последние несколько лет в России научились обходиться без западных платформ, применяя отечественные решения, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках дискуссии «Творческий потенциал России и международного сотрудничества» на Международном фестивале молодежи.