Крэйга Беруби назначили главным тренером «Торонто Мэйпл Ливз». На этом посту он сменил Шелдона Кина, который вывел команду в финальную часть розыгрыша кубка Стэнли, но проиграл в первом раунде «Бостону», сообщает официальный сайт НХЛ.