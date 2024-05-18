Крэйга Беруби назначили главным тренером «Торонто Мэйпл Ливз». На этом посту он сменил Шелдона Кина, который вывел команду в финальную часть розыгрыша кубка Стэнли, но проиграл в первом раунде «Бостону», сообщает официальный сайт НХЛ.
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