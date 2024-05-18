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Беруби назначили главным тренером «Торонто Мэйпл Ливз»

Беруби назначили главным тренером «Торонто Мэйпл Ливз»

Крэйга Беруби назначили главным тренером «Торонто Мэйпл Ливз». На этом посту он сменил Шелдона Кина, который вывел команду в финальную часть розыгрыша кубка Стэнли, но проиграл в первом раунде «Бостону», сообщает официальный сайт НХЛ.

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