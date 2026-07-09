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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Анахайма» о Карлссоне: «Мы были намерены повторить любой оффер-шит. Рассматривали Лео как ключевого игрока команды с момента нашей встречи перед драфтом-2023»

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик высказался о том, что клуб повторил контрактное предложение нападающему Лео Карлссону от «Филадельфии».

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