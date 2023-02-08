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Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смерти женщины на приёме у врача в поликлинике Орла

Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смерти женщины на приёме у врача в поликлинике Орла

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных к настоящему времени обстоятельствах смерти пациентки в поликлинике.

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