Неожиданный конфуз произошёл во время спектакля «Капитанская дочка»

Во время спектакля «Капитанская дочка» на сцене театра Российской Армии произошёл забавный конфуз. Исполнитель роли Емельяна Пугачёва должен был произнести фразу: «Ну, какова тебе калмыцкая сказка!», однако вместо этого допустил неожиданную оговорку.