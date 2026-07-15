Неожиданный конфуз произошёл во время спектакля «Капитанская дочка»

Во время спектакля «Капитанская дочка» на сцене театра Российской Армии произошёл забавный конфуз. Исполнитель роли Емельяна Пугачёва должен был произнести фразу: «Ну, какова тебе калмыцкая сказка!», однако вместо этого допустил неожиданную оговорку.
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