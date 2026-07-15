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Неожиданный конфуз произошёл во время спектакля «Капитанская дочка»

Неожиданный конфуз произошёл во время спектакля «Капитанская дочка»

Во время спектакля «Капитанская дочка» на сцене театра Российской Армии произошёл забавный конфуз. Исполнитель роли Емельяна Пугачёва должен был произнести фразу: «Ну, какова тебе калмыцкая сказка!», однако вместо этого допустил неожиданную оговорку.

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