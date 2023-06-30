Военное обозрение

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Это санкции, детка! К 11-му пакету европейского ада

Это санкции, детка! К 11-му пакету европейского ада

Урезание или обрезание На сетевых страницах «ВО» достаточно подробно расписаны полёты и пролёты западного политэкономического истеблишмента «во сне и наяву», как по первым десяти пакетам санкций (Десять пакетов санкционного ада), так и по одиннадцатому.

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