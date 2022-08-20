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На полигоне Алабино состоялся третий этап международного конкурса «Страж порядка»

На полигоне Алабино состоялся третий этап международного конкурса «Страж порядка»

Для прохождения этапа на полигоне была подготовлена трасса с 36 препятствиями, протяженностью более 10 километров, участники конкурса преодолевали трамплины, альпинистские стены, рвы с водой и вертикальные сетки.

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