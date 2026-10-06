МИД Азербайджана сообщил о гибели своего гражданина при атаке на Royad Mammadov

Гражданин Азербайджана погиб в результате атаки дрона на сухогруз Royad Mammadov недалеко от побережья Румынии, еще один азербайджанец пропал без вести.
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