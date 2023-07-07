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07.07.23==Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности и стабильности в регионе

07.07.23==Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности и стабильности в регионе

Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности в регионе  Страны Шанхайской организации сотрудничества будут прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве объединения, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
не верю в эти благие намерения. Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан шестёрки  США, потому  они по  их указке будут делать любые пакости.А индия  вообще  стремится стать холопкой  США. Так что  за  пышной  вывеской  лишь  пустота.
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