07.07.23==Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности и стабильности в регионе

Владимир Алтайцев

не верю в эти благие намерения. Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан шестёрки США, потому они по их указке будут делать любые пакости.А индия вообще стремится стать холопкой США. Так что за пышной вывеской лишь пустота.