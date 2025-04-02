Предстоящий визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне является важным событием, учитывая наблюдающиеся в мире перемены, а юбилей Победы - не просто «рутинная дата», а «испытание», так как праздник забывают на Западе.