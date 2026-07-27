Зеленский поставил Драпатому задачу мобилизовать как можно больше «добровольцев» Главная задача нового главкома ВСУ Драпатого — это усиление моби.
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Зеленский поставил Драпатому задачу мобилизовать как можно больше «добровольцев» Главная задача нового главкома ВСУ Драпатого — это усиление моби.
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