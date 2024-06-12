Phantom Blade Zero — не соулслайк, а демо с Summer Games Fest 2024 не появится в сети После того ...

Phantom Blade Zero — не соулслайк, а демо с Summer Games Fest 2024 не появится в сетиПосле того как компания S-Game приняла участие на Summer Games Fest 2024 со своим грядущим экшеном Phantom Blade Zero, разработчик поделился в Twitter некоторыми подробностями о проектеЧитать дальше → источник.