Бесплатный проезд и одежда. В Алтайском крае придумали, как поддержать многодетных

Они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, получать выплаты на покупку одежды, компенсацию ЖКХ Бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, выплаты на покупку одежды, свободное посещение парков и музеев, компенсация "коммуналки".
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