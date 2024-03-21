Бесплатный проезд и одежда. В Алтайском крае придумали, как поддержать многодетных

Они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, получать выплаты на покупку одежды, компенсацию ЖКХ Бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, выплаты на покупку одежды, свободное посещение парков и музеев, компенсация "коммуналки".