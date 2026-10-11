Почти 70% Киева остались без воды

Почти 70% жителей Киева могли остаться без водоснабжения. Об этом сообщила украинская газета «Страна.
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