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Геннадий Денежкин — конструктор систем залпового огня «Сплава»

Геннадий Денежкин — конструктор систем залпового огня «Сплава»

Геннадий Денежкин внёс большой вклад в создание реактивных систем залпового огня, включая знаменитую систему БМ-21 «Град», и разработал методы коррекции полёта ракеты, превратив РСЗО в инструмент точечного поражения.

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