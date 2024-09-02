Главком ВМФ: соединения на Азовском море однозначно будут

В Азовском море будут созданы соединения Военно-морского флота (ВМФ) России. Также Азовский морской район продолжит свое развитие, ведь он решает важные для России задачи, сообщил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев.
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