Моника Беллуччи и Вайнона Райдер поддержали Тима Бёртона на открытии именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Режиссёр Тим Бёртон получил именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Поддержать 66-летнюю легенду хорроров пришла его 59-летняя возлюбленная Моника Беллуччи, а также актёры из сиквела "Битлджус Битлджус" Вайнона Райдер, Майкл Китон и Денни ДеВито.