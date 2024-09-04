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Моника Беллуччи и Вайнона Райдер поддержали Тима Бёртона на открытии именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Моника Беллуччи и Вайнона Райдер поддержали Тима Бёртона на открытии именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

Режиссёр Тим Бёртон получил именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Поддержать 66-летнюю легенду хорроров пришла его 59-летняя возлюбленная Моника Беллуччи, а также актёры из сиквела "Битлджус Битлджус" Вайнона Райдер, Майкл Китон и Денни ДеВито.

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