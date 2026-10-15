Punchbowl News: “Speaker Mike Johnson has spent most of 2026 insisting that the polls are wrong and House Republicans are well positioned to hang onto their razor-thin majority.
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