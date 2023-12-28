Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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New York Times подает в суд на Microsoft и OpenAI за нарушение авторских прав

Акции New York Times Co. выросли после того, как издатель газеты подал в суд на Microsoft и OpenAI за предполагаемое нарушение авторских прав, что положило начало юридической борьбе за технологии генеративного искусственного интеллекта с далеко идущими последствиями для будущего бизнеса по публикации новостей.

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