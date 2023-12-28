New York Times подает в суд на Microsoft и OpenAI за нарушение авторских прав

Акции New York Times Co. выросли после того, как издатель газеты подал в суд на Microsoft и OpenAI за предполагаемое нарушение авторских прав, что положило начало юридической борьбе за технологии генеративного искусственного интеллекта с далеко идущими последствиями для будущего бизнеса по публикации новостей.