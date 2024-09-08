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Калужские новости

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Жильцы аварийного дома в Калуге обратились к председателю СК РФ

Жильцы аварийного дома в Калуге обратились к председателю СК РФ

Жильцы аварийного дома на улице Дзержинского в Калуге обратились в следственный комитет – уже пять лет они не могут получить новые квартиры и вынуждены жить в разваливающемся зданииЖильцы аварийного дома на улице Дзержинского в Калуге обратились в следственный комитет - уже пять лет они не могут получить новые квартиры и вынуждены жить в разваливающемся здании.

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