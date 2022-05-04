СК России в рамках уголовных дел изучит сведения о преступлениях украинских силовиков в отношении мирных граждан

Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит сведения Минобороны России об использовании вооруженными формированиями Украины объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, а также иных противоправных действиях в отношении мирных граждан.
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