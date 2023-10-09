Путин лишил Запад мандата на грабеж мира

Выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме застало западную политику врасплох. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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