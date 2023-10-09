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Путин лишил Запад мандата на грабеж мира

Путин лишил Запад мандата на грабеж мира

Выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме застало западную политику врасплох. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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