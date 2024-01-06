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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Кьюбан потратит 35 млн долларов на бонусы сотрудникам «Далласа» в связи с продажей клуба

Многолетний владелец «Мэверикс» продает контрольный пакет акций клуба семьям Мириам Адельсон и Патрика Дюмон за 4 миллиарда долларов.

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