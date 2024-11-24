Экспорт автомобилей компании АвтоВАЗ сокращается. Но руководство всё равно довольно

АвтоВАЗ снова сократил экспортные планы на 2024 год. В кулуарах форума «Транспорт России» глава отечественного автогиганта Максим Соколов заявил: в текущем году число экспортированных автомобилей достигнет планки 20 тысяч.
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