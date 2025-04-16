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Русская весна

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В Германии испугались муравьев, способных отключить электричество

В Германии испугались муравьев, способных отключить электричество

Учёные бьют тревогу из-за распространения агрессивного вида муравьёв — сообщает DPA. Речь идёт о «Tapinoma magnum», которые обычно обитают в Средиземноморье и образуют крупные колонии, насчитывающие сотни тысяч и даже миллионы особей.

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