В Германии испугались муравьев, способных отключить электричество

Учёные бьют тревогу из-за распространения агрессивного вида муравьёв — сообщает DPA. Речь идёт о «Tapinoma magnum», которые обычно обитают в Средиземноморье и образуют крупные колонии, насчитывающие сотни тысяч и даже миллионы особей.
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