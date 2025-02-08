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Умер актер из «Ищейки» и «Тихого Дона» Владимир Подоляк

Умер актер из «Ищейки» и «Тихого Дона» Владимир Подоляк

В возрасте 69 лет умер российский актер театра и кино Владимир Подоляк. Об этом рассказали представителя Министерства культуры Краснодарского края и Краснодарский театр драмы, в котором артист выступал более тридцати лет.

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