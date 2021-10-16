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«Пакостить всегда проще!» — Киев уверен, что не даёт России запустить СП-2

«Пакостить всегда проще!» — Киев уверен, что не даёт России запустить СП-2

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что благодаря действиям украинской стороны Российская Федерация якобы не может запустить «Северный поток — 2».

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